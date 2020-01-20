Банк Эстонии представил памятную монету в честь 200-летия открытия Антарктиды

На презентации выступили президент Банка Эстонии Мадис Мюллер, участник антарктической экспедиции яхтенный капитан Меэлис Саарлайд и соавторы оформления памятной монеты Тийу Пирско и Мати Веэрметс.

«Антарктические исследования можно рассматривать как расширение горизонта как непосредственно, так и косвенно. Открытие нового континента послужило человечеству стимулом дальнейшего изучения южных полярных областей и способствовало развитию геофизики и навигации. Это увеличивает важность открытия Антарктиды, и Эстония как место рождения Беллинсгаузена имеет все основания праздновать 200-летие этого важного события. Выпущенная сегодня в обращение памятная монета в два евро является данью уважения Банка Эстонии как первооткрывателям исследователям Южного полюса, так и бесстрашным эстонским морякам», - сказал на презентации памятной монеты президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.

В этом году исполняется 200 лет со дня открытия Антарктиды. Это важное историческое событие также касается Эстонии, поскольку родившийся на Сааремаа Фабиан Готтлиб Бенджамин фон Беллинсгаузен, балтийско-немецкий мореход, был одним из первых, кто увидел и задокументировал открытие Антарктиды в 1820 году. Чтобы отпраздновать эту веху истории, Банк Эстонии выпустил в понедельник в обращение 750 000 памятных монет Antarktika 200 номиналом 2 евро, 10 000 из которых являются BU, то есть качества brilliant uncirculated (монеты улучшенного качества, имеющие ровную блестящую поверхность поля и рельефа, чёткие ясные линии рисунков), упакованные в памятную монетую карту. Стоимость одной карты составляет 10 евро.