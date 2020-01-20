Банк Эстонии пускает в обращение сувенирную монету к 200-летию открытия Антарктиды

Об этом BNS сообщила пресс-служба центробанка, отметив, что тираж монеты составляет 750 000 экземпляров, карт с монетами будет продано 10 000 экземпляров и стоимость одной карты составит 10 евро. Продажа монет и карт с монетами начнется 27 января в 12 часов в электронном магазине предприятия Omniva. В магазине музея Банка Эстонии в Таллинне монеты и карты с монетами можно будет купить с 10 часов утра 28 января.

В этом году исполняется 200 лет со дня открытия Антарктиды. Это историческое событие связано и с Эстонией, поскольку одним из первых людей, в 1820 году увидевших Антарктиду и задокументировавших это событие, был уроженец острова Сааремаа, балтийский немец, мореплаватель Фабиан Готтлиб Беньямин фон Беллинсгаузен.

В ознаменование этого важного события и исторической даты Банк Эстонии 27 января выпустит в обращение в качестве платежного средства тиражом в 750 000 экземпляров монету достоинством в 2 евро с надписью "Antarktika 200", при этом 10 000 монет из этой серии являются монетами качества BU (brilliant uncirculated) и в качестве сувенира выпущены с монетной картой.

Авторами проекта монеты и карты к ней являются художники Тийю Пирско и Мати Веэрметс. На монете изображен шлюп «Восток» – корабль 1-й русской антарктической кругосветной экспедиции 1819—1821 годов под командованием Беллинсгаузена, открывшей Антарктиду.