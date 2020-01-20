Жители Таллинна пытались занять денег у диспетчеров телефона помощи

«Количество звонков разнится в зависимости от обстоятельств – например, скользкие дороги и штормовой ветер являются причинами большей активности звонящих. Интересно, что люди задают нам вопросы очень широкого спектра, – рассказала главный инспектор отдела патрулирования и охраны Таллиннской муниципальной полиции Кайа Теэк. – Чаще всего звонят по поводу неправильно припаркованных автомобилей и по другим вопросам, связанным с транспортом».

Беспокоит то обстоятельство, что иногда телефон помощи принимают за общий справочный телефон. «Например, у нас спрашивают номера телефонов семейных врачей или цены на услуги станций сбора отходов – вопросы поступают буквально из каждой сферы жизни. Мы также были вынуждены перенаправлять людей, чтобы они звонили на номер 112, так как некоторые проблемы требовали специфического решения», – добавила главный инспектор.

«Была любопытная ситуация, когда к нам обратился мужчина, который интересовался, где можно оставить кошку на передержку на время ремонта. У диспетчеров также пытались занять денег, выясняли, как попасть на прием к зубному или какой сегодня день и сколько сейчас времени. Мы всегда стараемся по мере возможности информировать людей или хотя бы направить туда, где они получат ответ на свой вопрос», – сказала Теэк.

Несмотря на то, что всем звонящим на городской телефон помощи стараются помочь, следует помнить, что в первую очередь ждут звонков на темы городского общественного порядка и благоустройства, а также проблем городского хозяйства в Таллинне (вопросы, связанные с электросетями, канализационными и отопительными системами, порядком, уборкой и ремонтом дорог и улиц, а также коммунального хозяйства).