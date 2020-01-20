Apple спешит с выпуском iPhone 9 из-за проблем на очень важном рынке

Если верить данным китайских источников, то прямо сейчас уже полностью завершен процесс тестирования iPhone и на данный момент Apple занята выбором того временного окна, в рамках которого продукт будет запущен. Скорее всего, это будет март. Также, по данным все тех же источников, подобная спешка связана с тем, что производитель продолжает терять позиции в Китае — на рынке, который является одним из самых крупных и важных для разработчика iPhone. И именно из-за проблем в Китае, с iPhone 9 компания метит на рынок Индии и прочих развивающихся стран.

Согласно последним данным, iPhone 9 получит корпус от iPhone 8, а значит диагональ его экрана составит всего лишь 4,7 дюйма. Сканер отпечатка пальцев Touch ID разместится на кнопке блокировки, а задняя панель будет выполнена из неизвестного матового материала — вероятнее всего, из стекла. Минимальная версия с 64 ГБ постоянной памяти будет оценена в 399 долларов (360 евро).