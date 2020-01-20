Британцы наотрез отказались выдавать WADA допинг-пробы своего рыцаря-олимпионика

По данным газеты The Telegraph, UKAD заблокировало извлечение образцов и готово противостоять любым попыткам WADA конфисковать запасы мочи и крови сэра Мо Фары.

Генеральный директор UKAD Николь Сапстед заявила, что любой образец, собранный британскими антидопинговыми службами, является только их собственностью.

Пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары вызвали интерес WADA в рамках расследования деятельности тренера Альберто Салазара, уличенного в контрабанде тестостерона. Оно включало в себя и работу с образцами всех его бывших подопечных, которые должны быть повторно протестированы.

По словам англичан, пробы должны храниться для более совершенной перепроверки через десять лет. В случае же передачи пробирок WADA образцы могут испортиться.

"Образцы хранятся для повторного тестирования в будущем. Но если не будет достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что они содержат запрещенные вещества, извлечь мы их не дадим. Нельзя вскрывать образцы постоянно без всяких оснований. Риск их испортить огромный", - заявила Сапстед.

Британцы ранее отказали и американским коллегам из USADA, когда те вели собственное расследование в отношении Салазара и как раз намеревались перепроверить пробы Фары с использованием новейших средств по обнаружению запрещенных веществ.

Американский тренер Альберто Салазар, трудившийся в так называемом проекте "Орегон", в частности с Мо Фарой, использовал смеси из разрешенных препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина.

Шумиха вокруг британского бегуна началась из-за хакерской группы Fancy Bears, которая опубликовала список спортсменов, употреблявших допинг.

Впоследствии продолжала появляться информация о применении Фарой запрещенных препаратов, но чиновники WADA решили закрыть глаза на обвинения в адрес спортсмена.