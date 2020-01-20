Давайте разбираться: у кого же в Эстонии есть право выписывать штраф за парковку

Министерство признает, что исходя из Закона о дорожном движении, как чиновники полиции, так и местное самоуправление на своей территории могут совершать надзор за требованиями остановки и парковки транспортных средств, а также вести производство о проступке, пишет Postimees. Вопрос в том: кто из них когда обязан действовать?

Ответ на него дает шестая статья Закона об охране общественного порядка: в первую очередь отвечает тот орган охраны порядка, у которого выше компетентность в данной сфере, поэтому Рийгикогу назначил надзорным органом в вопросе надзора и организации парковки именно местную власть.

В министерстве отмечают, что полицейские не могут знать местные условия так же хорошо, как занимающийся организацией парковки местный волостной или городской чиновник. «Только если надзор находится вне компетенции какого-либо другого органа охраны порядка или необходимо быстро действовать или полиция сама назначена специальным органом охраны порядка, то надзор будет в ведении полиции», – говорят в министерстве.

Коротко о главном: в первую очередь следить за тем, как паркуются водители, должно местное самоуправление, поскольку там лучше разбираются, как и где были установлены дорожные знаки, дорожная разметка и прочие детали.