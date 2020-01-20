Артиллеристка Мария: парни косят, а девушки идут в армию?

О своем боевом опыте рассказала Мария Сикерская, которая ушла в армию сразу после выпускного бала, пригласив мальчишек-одноклассников на проводы. Мария сначала хотела служить в разведке, но потом поняла, что хочет чего-то более масштабного и окончательное предпочтение отдала тяжелой артиллерии. «Любая девушка может справиться с армейскими нагрузками», – убеждена Мария.

Напротив Марии в студии сидел на диване герой в маске, рассказавший на анонимных условиях о том, почему он категорически не хочет служить в армии и что делает для того, чтобы Департамент оборонных ресурсов не нашел его ни в Эстонии, ни за ее пределами.

Позиция уклониста не понравилась Марии: «Считаю, что каждый парень должен отслужить в армии. Иначе что же это получается? Парни косят, а девушки идут в армию? Как это понимать? В течение трех месяцев у меня была возможность уйти из армии, а потом уже изменить решение было нельзя. И ничего – справилась!»