Ребенок с особыми потребностями впадает в агрессию и терроризирует всю школу. Что делать?

Решить проблему можно тремя способами: школа сама в сотрудничестве с родителями ищет формы взаимодействия; к ситуации привлекают специалистов опорных услуг – психологов консультативных центров и фонда Rajaleidja; или, если ничего другое не помогает, применяется третий способ - отправка ребенка на обучение в специализированное или закрытое учебное заведение.

Но в школах часто говорят, что отправить агрессивного ребенка с особыми потребностями в спецшколу невозможно, поскольку там нет мест.

Ракасельг заверил, что места в специализированных школах есть: важно, чтобы школа и ее собственник – государство или самоуправление – четко обосновали, почему ребенок должен учиться там, и доказали, что другие возможности уже исчерпаны.

Руководитель Таллиннского консультативного центра Милена Погодаева уточнила, что, кроме закрытых учреждений, есть возможность обучаться в спецклассах муниципальных школ, предназначенных для особых детей, или в спецшколах. В Таллинне статус спецшкол имеют три школы, причем, две из них работают на эстонском языке и только одна на русском.

Между тем, представитель министерства объяснил, что инклюзивное образование – это не только помощь детям с особыми потребностями в социализации. Это важный процесс развития, результативность которого можно обеспечить, только соблюдая главное его условие – ученики должны иметь возможность учиться, учитель - преподавать. «Например, нельзя поместить всех детей с особыми потребностями в один класс. Особенности детей могут, назовем это так, не сочетаться: например, создается такой сильный фоновый шум, который для других одноклассников неприемлем и непреодолим».

А что делать в ситуации, когда ребенок с особыми потребностями опасен для окружающих, но родители хотят, чтобы он оставался в обычной школе? Ракасельг напомнил, что особые потребности никак не оправдывают причинение вреда кому-то другому: «Особые потребности не дают особых прав. Конечно, родители являются экспертами в жизни своего ребенка, но экспертами в области образования являются учителя. Если родитель не согласен на сотрудничество в ситуации, в результате которой ребенок не может учиться, или существенно нарушается право других детей на образование, то речь идет о ситуации, наносящей вред развитию ребенка, которую нельзя игнорировать».

В случае если родители не слушают, что говорят специалисты, и настаивают на своем, школа и ее собственник могут решить вопрос радикально: обратиться в службу защиты детства или в суд и ограничить права родителей: «Но это далеко не первое, что нужно делать. Сначала нужно поговорить с родителями и попытаться вместе с ними определить, как лучше разрешить ситуацию, в которой страдают и их ребенок, и другие дети».