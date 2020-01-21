Фото ⟩ В еще одном магазине разгуливают тараканы. Стоит ли бить тревогу?

Таракан в Selver. ФОТО: фото читателя

«В Тарту в Ringtee Selver бегают тараканы. Отвратительно, страшно подумать, что в готовых продуктах?» - подписала присланные в редакцию Rus.Postimees фотографии Ольга.

По словам представителя торговой сети Selver, к сожалению, от появления тараканов невозможно застраховаться, но они применяют все необходимые методы борьбы с насекомыми.

«Несмотря на то, что мы регулярно проводим дезинсекцию, что является стандартным процессом в розничной торговле, нельзя исключать, что с прибывшим на склад товаром в здание попадают незваные гости, - говорит руководитель по коммуникациям Selver Риво Вески. – Такие случаи обнаруживаются в основном во время приема товара или в ходе рутинного мониторинга. В подобных случаях мы усиливаем интенсивность дезинсекции, что мы и сделали сейчас».

В начале года Postimees уже писал о тараканах, бегающих по центру таллиннского торгового центра Ülemiste. Менеджер по маркетингу и коммуникациям торгового центра Ülemiste Тийа Нымм тогда уточнила, что центр Ülemiste - большой, товары доставляют арендаторам со всего мира, и, к сожалению, вместе с товаром в здание могут попасть нежелательные гости. Она уточнила, что каждый магазин и каждая точка общепита должны в первую очередь сами отвечать за санитарную гигиену, но и центр постоянно следит за тем, чтобы все было так, как нужно, и при необходимости делает предписания.

Можно ли говорить о массовом нашествии нежеланных гостей в магазинах? По словам руководителя Пыхьяского отделения Ветеринарно-пищевого департамента Владимира Вахесаара, департамент систематически проводит проверку основных рисков, в ходе которой оценивается в том числе и действенность самоконтроля, например, в сфере борьбы с вредителями. Департамент также получил сообщения в связи с торговым центром Ülemiste, где видели тараканов, но о масштабной проблеме речь все-таки не идет.

«В связи с сообщением о тараканах департамент организовал проверки в местах общественного питания и в продуктовом магазине центра. Все-таки массового присутствия вредителей не было обнаружено, - говорит Вахесаар. – И в точках общепита скорее речь идет об единичных вредителях». Он также заверил, что руководство предприятий в курсе наличия тараканов.

Вахесаар говорит, что на данный момент для продуктов нет опасности в местах, связанных с оборотом продуктов питания.

«Все места общественного питания должны обеспечивать чистоту предназначенных для приготовления пищи помещений и их соответствие требованиям. Безусловно, могут возникнуть инциденты, появиться какие-то вредители, в том числе и тараканы», - сказал Вахесаар.