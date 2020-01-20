Пн, 20.01.2020
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Эксперты обеспокоены состоянием Чудского озера

Чудское озеро. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu

Последние исследования показали, что состояние Чудского озера по-прежнему плохое, и низкий уровень воды в последние годы его нормализации не способствует, передает Rus.ERR.

"Критерии оценки показывают ухудшение ситуации. Речь идет о химических, физических и гидробиологических показателях", – сообщила радионовостям ERR научный сотрудник Эстонского университета естественных наук и руководитель мониторинга и исследования крупных озер Леа Тувикене.

"У нас два года подряд был сухое и весьма теплое лето. И если еще в прошлом году влияние уровня на биоту не было таким большим, то в этом году это уже четко видно", – сказала Тувикене, добавив, что в последнее время на состоянии озера больше сказывается природа, чем человеческая деятельность.

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