Из Нарвы уезжает молодежь, а вместо нее начали селиться пенсионеры из Таллинна

Стабильно отрицательное сальдо

Главный специалист Нарвского бюро регистрации народонаселения и семейного состояния Елена Юшина рассказала, что на 1 января 2020 население Нарвы составило 55 905 человек. Из них 45% мужчин и 55% женщин.

“По сравнению с предыдущим годом население Нарвы резко сократилось - за год на 2333 человека. Дело в том, что 2 января прошлого года в Эстонии стали недействительными адреса людей, внесенные в Регистр народонаселения с точностью до местного самоуправления. Это не значит, что столько людей уехали, конечно”.

Население в Нарве сокращается не только из-за того, что люди уезжают. Рождаемость ниже смертности и падает из года в год. Если лет десять назад в городе рождалось 400-500 детей в год, то за 2019 год в Нарве родилось всего 365 детей - это на 34 ребенка меньше, чем годом ранее. Умерли в прошлом году 838 нарвитян. То есть, на 473 человека население города уменьшилось естественным путем, без учета миграции.

За прошлый год в Нарву приехали 877 новых жителей, а “выписались” из-за переезда в другой город или страну 2544 человека. Таким образом, из-за миграции население уменьшилось на 1667 человек.

“В основном, уезжают в Таллинн и, в основном, молодые люди. В Таллинне они, видимо, и рожают детей”, - рассказала Елена Юшина.

Есть и миграция из Таллинна в Нарву, но переезжает в приграничный город не молодежь. По словам чиновницы, наметилась новая тенденция: в Нарву переезжают пенсионеры из Таллинна и Тарту. Оформляя регистрацию в бюро, они называют причиной переезда то, что Нарва - более тихий и спокойный город. Отдельно статистика “пенсионную миграцию” не учитывает, но, по оценке Елены Юшиной, за прошлый год в Нарву переселились около 50 пенсионеров.

Кто такие нарвитяне?

В Нарве живут граждане 45 стран, больше всего граждан Эстонии - 48,5%, граждан России - 36%, обладателей серых паспортов - 13,6%, граждан Украины 0,5%.

Нарвитяне - это люди 77 разных национальностей: 83,3% горожан русские, 3,6% эстонцы, 2,4% украинцы.

90% нарвитян называют родным языком русский, а 1,8% нарвитян - эстонский.

По словам Елены Юшиной, появилась новая тенденция - молодёжь всё чаще указывает свою национальность как эстонец, даже если родители - не эстонцы. По закону, указание национальности теперь обязательно, но человек сам выбирает, к какому народу он себя относит.

Казусов, как в некоторых других странах, когда люди пользуются таким правом и объявляют себя эльфами, джедаями или представителями других вымышленных национальностей, в Нарве пока не было. Но часто случается, когда родители - разных национальностей, и человек не может решить, кем по национальности назвать себя.

Также в Регистре народонаселения указывается родной язык - только один. При этом есть двуязычные семьи, дети в которых фактически имеют два родных языка, но также должны выбрать в регистре только один из них.

Есть ли в Нарве наплыв украинских работников?