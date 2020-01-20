Из Нарвы уезжает молодежь, а вместо нее начали селиться пенсионеры из Таллинна

Население Нарвы рекордно сократилось за прошлый год: более чем на две тысячи человек. Во многом это связано с тем, что просто изменились правила регистрации по месту жительства. Но влияют и реальные причины - в Нарве из года в год умирает больше людей, чем рождается, а уезжает из города больше жителей, чем приезжает. Но при этом, намечаются совершенно новые тенденции: например, в город потянулись пенсионеры из Таллинна и Тарту.
Стабильно отрицательное сальдо
Главный специалист Нарвского бюро регистрации народонаселения и семейного состояния Елена Юшина рассказала, что на 1 января 2020 население Нарвы составило 55 905 человек. Из них 45% мужчин и 55% женщин.
“По сравнению с предыдущим годом население Нарвы резко сократилось - за год на 2333 человека. Дело в том, что 2 января прошлого года в Эстонии стали недействительными адреса людей, внесенные в Регистр народонаселения с точностью до местного самоуправления. Это не значит, что столько людей уехали, конечно”.
Население в Нарве сокращается не только из-за того, что люди уезжают. Рождаемость ниже смертности и падает из года в год. Если лет десять назад в городе рождалось 400-500 детей в год, то за 2019 год в Нарве родилось всего 365 детей - это на 34 ребенка меньше, чем годом ранее. Умерли в прошлом году 838 нарвитян. То есть, на 473 человека население города уменьшилось естественным путем, без учета миграции.
За прошлый год в Нарву приехали 877 новых жителей, а “выписались” из-за переезда в другой город или страну 2544 человека. Таким образом, из-за миграции население уменьшилось на 1667 человек.
“В основном, уезжают в Таллинн и, в основном, молодые люди. В Таллинне они, видимо, и рожают детей”, - рассказала Елена Юшина.
Есть и миграция из Таллинна в Нарву, но переезжает в приграничный город не молодежь. По словам чиновницы, наметилась новая тенденция: в Нарву переезжают пенсионеры из Таллинна и Тарту. Оформляя регистрацию в бюро, они называют причиной переезда то, что Нарва - более тихий и спокойный город. Отдельно статистика “пенсионную миграцию” не учитывает, но, по оценке Елены Юшиной, за прошлый год в Нарву переселились около 50 пенсионеров.
Кто такие нарвитяне?
В Нарве живут граждане 45 стран, больше всего граждан Эстонии - 48,5%, граждан России - 36%, обладателей серых паспортов - 13,6%, граждан Украины 0,5%.
Нарвитяне - это люди 77 разных национальностей: 83,3% горожан русские, 3,6% эстонцы, 2,4% украинцы.
90% нарвитян называют родным языком русский, а 1,8% нарвитян - эстонский.
По словам Елены Юшиной, появилась новая тенденция - молодёжь всё чаще указывает свою национальность как эстонец, даже если родители - не эстонцы. По закону, указание национальности теперь обязательно, но человек сам выбирает, к какому народу он себя относит.
Казусов, как в некоторых других странах, когда люди пользуются таким правом и объявляют себя эльфами, джедаями или представителями других вымышленных национальностей, в Нарве пока не было. Но часто случается, когда родители - разных национальностей, и человек не может решить, кем по национальности назвать себя.
Также в Регистре народонаселения указывается родной язык - только один. При этом есть двуязычные семьи, дети в которых фактически имеют два родных языка, но также должны выбрать в регистре только один из них.
Есть ли в Нарве наплыв украинских работников?
В Эстонии в прошлом году иностранцев, желающих устроиться на кратковременную работу, было 32 тысячи, из них 25 тысяч приехали с Украины. Число ходатайств за год выросло на 62%. Но в Нарве эта тенденция не заметна.
Елена Юшина делит приехавших украинцев на две группы - во-первых, это те, кто получает вид на жительство и селится здесь, во-вторых - временные работники, которые приезжают, как правило, на год. Обе группы растут, но незначительно.
Раньше эстонский личный код временным работникам присваивали в Бюро регистрации народонаселения, а с сентября прошлого года код присваивает Департамент полиции и погранохраны. Поэтому статистика сбилась. Но, по имеющимся данным у городских властей данным, в 2018 году в Нарве зарегистрировались 120 украинских работников, за девять месяцев прошлого года - 82 работника.
“И это не значит, что они все будут работать в Нарве. В основном, когда они получали личный код, они тут же говорили, что буквально завтра уезжают в Таллинн или в Тарту”.
Похожая ситуация с учетом россиян, которые переезжают в Эстонию. Многие из тех, кто получает вид на жительство, например, открыв в Эстонии фирму, изначально регистрируются в Нарве, но вскоре переезжают дальше на запад.
В то же время, растет количество обладателей серых паспортов, которые возвращаются в Нарву после многих лет жизни в других европейских странах. Возвращаются не только из Великобритании из-за Брекзита, но и из Финляндии. Оформляя регистрацию в Нарве, они рассказывают, что в последнее время появляются новые бюрократические преграды - лиц без гражданства приравнивают к беженцам, требуют справки о родстве, о наличии недвижимости в ЕС и т.д. Для некоторых это становится поводом, чтобы вернуться на родину.
Указать адрес проще через интернет
Хотя об изменении правил регистрации места жительства с января 2019 года сообщалось заранее, в реальности многие люди узнали, что они зарегистрированы без конкретного адреса, только когда им на счет перестала поступать пенсия или пособие. В январе-феврале прошлого года в бюро регистрации был наплыв горожан, которые столкнулись с этой проблемой, но некоторые приходят исправить данные и сейчас. По словам Елены Юшиной, теперь появился Электронный регистр народонаселения, который работает также на русском языке. С его помощью легко зарегистрировать свое место жительства, не выходя из дома.
Зарегистрироваться в городе, не указывая адрес, по-прежнему можно, но только по инициативе местного самоуправления. Например, асоциальные люди без определенного места жительства, не имея регистрации, не могут оформить пособие по нетрудоспособности или обратиться к врачу. В этом случае, самоуправление регистрирует их в городе, но не указывает адрес.
Елена Юшина вспомнила также случай, когда человек снимал квартиру, но собственник квартиры умер, а в права наследства никто не вступил. Квартиросъемщика зарегистрировали без указания адреса, а съемную квартиру указали как контактный адрес.
В Регистре народонаселения житель Эстонии может, если хочет, указать два или даже несколько адресов, один из которых - адрес регистрации, а другие - контактные адреса. Это сделано для тех, кто живет на два дома. Постепенно вводится также адрес временного пребывания - для студентов в общежитиях, постояльцев домов попечения и военных на срочной службе.