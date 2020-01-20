Пн, 20.01.2020
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Фото: в Ласнамяэ бездомный поселился в чужой машине

ФОТО: МуПо

В Ласнамяэ один автовладелец был удивлен, когда ему позвонили инспекторы МуПо и сообщили, что в его автомобиле обосновался недобросовестный арендатор: за проживание он не платил и «квартиру» успел основательно испортить, сообщает пресс-служба МуПо.

В прошлый вторник в ходе обычного обхода инспекторы МуПо обнаружили, что у припаркованной на Линнамяэ-теэ машины Mercedes-Benz разбито и затянуто пленкой окно, также были сломаны дверные замки, а внутри автомобиля открывалась жуткая картина.

«В машине поселился бездомный, который использовал салон автомобиля в качестве кухни, спальни и туалета», - объяснил главный инспектор Шахрияр Абдуллаев. Возле машины все также было загрязнено и стоял неприятный запах.

ФОТО: МуПо

МуПо сразу связалась с владельцем машины, который от услышанного был в полном шоке. Он прибыл на место и сообщил, что дает бездомному для переезда время до завтрашнего дня и в ближайшее время передаст автомобиль на утилизацию.

МуПо и раньше предупреждала, что надолго оставленный припаркованным автомобиль рано или поздно ждет нападение вандалов или  превращение в металлолом.

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