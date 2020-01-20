Фото: в Ласнамяэ бездомный поселился в чужой машине

В прошлый вторник в ходе обычного обхода инспекторы МуПо обнаружили, что у припаркованной на Линнамяэ-теэ машины Mercedes-Benz разбито и затянуто пленкой окно, также были сломаны дверные замки, а внутри автомобиля открывалась жуткая картина.

«В машине поселился бездомный, который использовал салон автомобиля в качестве кухни, спальни и туалета», - объяснил главный инспектор Шахрияр Абдуллаев. Возле машины все также было загрязнено и стоял неприятный запах.

ФОТО: МуПо

МуПо сразу связалась с владельцем машины, который от услышанного был в полном шоке. Он прибыл на место и сообщил, что дает бездомному для переезда время до завтрашнего дня и в ближайшее время передаст автомобиль на утилизацию.