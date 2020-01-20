Медицинский сотрудник выходит из госпиталя в Ухане. ФОТО: STR/AFP

Новый вирус, поражающий дыхательные пути, продолжает распространяться. За последние двое суток в Китае было зарегистрировано еще 139 заразившихся. Больше всего их в городе Ухань (провинция Хубэй), где изначально были выявлены самые первые случаи, но теперь заболевшие появились и в других городах.

В Пекине было зарегистрировано два случая нового заболевания, а в городе Шэньчжэнь на границе с Гонконгом - один.

Общее количество заразившихся коронавирусом с декабря превысило 200 человек, трое из них скончались.

Из-за резкого роста заболеваемости власти опасаются, что эпидемия может распространиться еще шире. Миллионы китайцев на этой неделе празднуют Новый год по лунному календарю (наступает 25 января) и по традиции навещают родственников в других частях страны.

Китайские исследователи установили, что в Ухане случилась вспышка ранее неизвестного коронавируса, который приводит к вирусной пневмонии. Об этом новом вирусе практически ничего не известно.

Первые случаи заражения были связаны с оптовым рынком морепродуктов в Ухане, но ученым не до конца ясно, как он распространяется. Носителем коронавируса могли быть продающиеся на рынке морские млекопитающие, например, белухи, также там продают кур, летучих мышей, кроликов, змей. Скорее всего, среди них и следует искать источник заражения.

В Южной Корее был зарегистрирован один случай заболевания новым вирусом. Также заболели два человека в Таиланде и один в Японии.

Это напоминает эпидемию тяжелого острого респираторного синдрома, более известного как SARS, в начале 2000 годов, которая охватила десятки стран, в основном в Азии.

Анализ ДНК нового вируса указывает, что он родственен вирусу SARS. В 2002 году в результате вспышки коронавируса, начавшейся в Китае, атипичной пневмонией заболели 8098 человек. 774 человека умерли.

Британские эксперты считают, что официальные данные могут не учитывать всех зараженных и их реальное число может достигать 1700 человек.

Что известно про новый вирус

Вирус 2019-nCoV- вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.

Коронавирусы - семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов, лишь шесть (а с новым вирусом - семь) из которых поражают человека.

Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но может также передаваться от человека к человеку.

Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.

Источник: Всемирная организация здравоохранения.

Кто заразился новым вирусом?

Власти 11-миллионного Уханя сообщают, что за прошедшие выходные вирус поразил еще 136 человек. Один человек скончался.

До этого в Ухане было лишь 62 подтвержденных случая заражения этим вирусом.

По состоянию на вечер воскресенья в Ухане по-прежнему оставались больными 170 человек. Девять из них находились в тяжелом или критическом состоянии.

Органы санитарного контроля Пекина сообщают, что два человека, приехавших из Уханя, госпитализированы с пневмонией, вызванной новым вирусом.

В Шэньжэне, на юге Китая, у 66-летнего мужчины обнаружены симптомы вируса, после того как он посетил родственников в Ухане. Еще восемь человек находятся в карантине в ожидании диагноза.

За пределами Китая вирус 2019-nCoV выявлен у четырех человек. Все они либо прибыли из Уханя, либо посещали этот город.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что на данный момент не рекомендует вводить ограничения на авиаперевозки, но консультирует власти стран, у которых есть опасения распространения эпидемии.

В аэропортах Сингапура, Гонконга и Токио установлены сканеры, призванные выявлять лиц с повышенной температурой тела среди пассажиров, прибывающих из Уханя. Аналогичные меры приняты в США в аэропортах Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

Что говорят власти Китая?

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила в воскресенье, что распространение вируса можно держать под контролем, но добавляет, что необходим дальнейший мониторинг ситуации, так как неизвестно происхождение вируса, а также как он распространяется и мутирует.

По словам комиссии, случаев передачи вируса от человека к человеку пока не известно.

ВОЗ, однако, считает, что такие случаи были. "По мере появления информации о новых случаях заболевания и анализа этих случаев картина тяжести болезни и закономерностей ее распространения будет проясняться", - пишет ВОЗ в "Твиттере".

При этом в организации считают, что резкий рост числа известных случаев заражения - это результат более активного поиска и тестирования среди населения.

Как повлияет на распространение инфекции китайский Новый год?

В пятницу в Китае начинаются недельные празднества по случаю Нового года по лунному календарю.

В это время сотни миллионов китайцев поедут к родственникам, и многие опасаются, что учитывая масштабы пассажиропотоков, власти не смогут остановить распространение инфекции.

Ухань - один из главных транспортных узлов Китая. Более недели назад местные власти установили сканеры в аэропортах, а также на железнодорожных и автовокзалах для замера температуры пассажиров. Людям с повышенной температурой выдают предохранительные маски, а затем отправляют в больницы и клиники.