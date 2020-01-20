Эстонская касса страхования от безработицы отметила лучших работодателей

Начинающим предпринимателем 2019 года стал Анди Яакса. Живущий в Пылвамаа Анди создал свою фирму весной 2018 года. Его фирма OÜ MK-Metsatööd занимается лесными работами – прореживают лес, сажают деревья. Бизнес-план Анди начинается словами «О своей фирме я мечтал с окончания основной школы». Сегодняшние результаты показывают, что Анди хорошо справляется в роли предпринимателя, и его мечта исполнилась.

Из-за проблем со спиной у Анди пониженная трудоспособность, что не заставило его отказаться от своей мечты. «Думая о своем здоровье я чувствую, что как предприниматель я являюсь участником рынка труда, а не живу только за счет пособий», отметил он.

Партнерами 2019 года Эстонской кассы страхования от безработицы стали Департамент шоссейных дорог, за создание решения дигитальной печати, Fontes PMP OÜ за обучение и развитие персонала, OÜ Resta за создание инструмента по анализу данных TARU, MTÜ Libertas Kliinik и OÜ Sensus ETC за оказание консультационных услуг.

Отметили также лучших уездных работодателей и партнеров. Работодателем года в Таллинне и Харьюмаа стала фирма Taevapark OÜ, с которой у Кассы страхования от безработицы тесное сотрудничество в связи с открытием центра развлечений в торговом центре T1. Работодатель гибок и открыт также для найма работников с пониженной трудоспособностью.

Партнером года в Таллинне и Харьюмаа стал Эстонско-Голландский благотворительный фонд. Продуктовый банк является партнером Кассы страхования от безработицы по добровольной работе уже почти 10 лет. Речь идет о самом крупном партнере в этой сфере – продуктовый банк является самой популярной организацией, предлагающей добровольную работу.