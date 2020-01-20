На парковке возле магазина Rimi мужчина размахивал оружием

На прошлой неделе в полицию поступило сообщение, что 13 января около 15.15 в городе Валга за магазином Rimi, находящемся на улице Рийа, на парковке возле гаражей один мужчина удалил в лицо другого и после этого целился в пострадавшего похожим на оружие предметом. Быстро отреагировавший на вызов полицейский патруль задержал нападавшего и доставил его в арестный дом.