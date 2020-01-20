На парковке возле магазина Rimi мужчина размахивал оружием

На прошлой неделе полиция просила помощи общественности, чтобы установить обстоятельства конфликта, который произошел в Валга 13 января. На данный момент об инциденте, во время которого размахивали и оружием, известно гораздо больше, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
На прошлой неделе в полицию поступило сообщение, что 13 января около 15.15 в городе Валга за магазином Rimi, находящемся на улице Рийа, на парковке возле гаражей один мужчина удалил в лицо другого и после этого целился в пострадавшего похожим на оружие предметом. Быстро отреагировавший на вызов полицейский патруль задержал нападавшего и доставил его в арестный дом.
На данный момент известно, что подозреваемый и жертва были знакомы и, по предварительным данным, ссора возникла на личной почве.
«Согласно подозрению, мужчина целился в пострадавшего из пневматического оружия, - сказал пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевичус. – После инцидента он был задержан в качестве подозреваемого на 48 часов. Для выяснения обстоятельств случившего начато уголовное производство, которое на данный момент не завершено».