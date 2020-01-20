Крупный эстонский бизнесмен купил акций концерна Tallink на миллион евро

Об этом BNS сообщила в биржевом релизе пресс-служба судовой компании, отметив, что в пятницу были приобретены 2110 акций на ценовом уровне 0,978 евро за акцию, миллион акций на ценовом уровне 0,98 евро за акцию и еще 17 890 акций на ценовом уровне 0,978 евро. Всего фирма приобрела 1 020 000 акций по цене 0,98 евро за акцию, сообщила бирже компания.