Пн, 20.01.2020
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  • Под прикрытием танка: камеру измерения скорости под Нарвой спрятали за памятником

Под прикрытием танка: камеру измерения скорости под Нарвой спрятали за памятником

Камера измерения скорости спрятана за танком-памятником.

ФОТО: Фото читателя.

Нарвитянка Яна позвонила нарвскому корреспонденту Rus.Postimees и поделилась открытием, которое возмутило ее. Передвижную камеру для измерения скорости на дороге между Нарвой и Усть-Нарвой полицейские спрятали за памятником-танком.

Камера направлена на автомобили, которые едут из Нарвы. Сама камера стоит на треноге на дорожке рядом с клумбой, а связанное с камерой проводами оборудование лежит за каменной стеной, которая является частью мемориала.

“Это просто нонсенс. Мне стало не по себе, когда я это увидела”, - рассказала Яна.

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