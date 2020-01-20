Под прикрытием танка: камеру измерения скорости под Нарвой спрятали за памятником

Нарвитянка Яна позвонила нарвскому корреспонденту Rus.Postimees и поделилась открытием, которое возмутило ее. Передвижную камеру для измерения скорости на дороге между Нарвой и Усть-Нарвой полицейские спрятали за памятником-танком.
Камера направлена на автомобили, которые едут из Нарвы. Сама камера стоит на треноге на дорожке рядом с клумбой, а связанное с камерой проводами оборудование лежит за каменной стеной, которая является частью мемориала.
“Это просто нонсенс. Мне стало не по себе, когда я это увидела”, - рассказала Яна.