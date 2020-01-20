Больше никакого drive-in: сеть Hesburger нарушила закон

В декабре Языковая инспекция уведомила предприятие Hesburger о нарушении закона при использовании надписи drive-in без перевода на эстонский язык, пишет Rus.ERR.
"Прошу добавить информацию на эстонском языке во всех ресторанах быстрого питания", – говорится в письме главы Языковой инспекции Ильмара Томуска руководству Hesburger.
Он ссылается на 16-й параграф Закона о языке, согласно которому информация на щитах, указателях и рекламах должна быть на эстонском языке. Информация на иностранном языке возможна, но не на первом месте.
Чиновники советуют использовать вместо надписи drive in эстонские слова kaasaost (продажа навынос) или sissesõidurestoran (ресторан, в котором можно есть, не выходя из автомобиля).