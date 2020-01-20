Больше никакого drive-in: сеть Hesburger нарушила закон

"Прошу добавить информацию на эстонском языке во всех ресторанах быстрого питания", – говорится в письме главы Языковой инспекции Ильмара Томуска руководству Hesburger.

Он ссылается на 16-й параграф Закона о языке, согласно которому информация на щитах, указателях и рекламах должна быть на эстонском языке. Информация на иностранном языке возможна, но не на первом месте.