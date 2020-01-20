Фото: в Таллинне автомобиль сбил пешехода

Сегодня, 20 января, вечером в Таллинне под колеса машины попала молодая женщина, сообщает Postimees.
Сегодня в 16.30 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Таллинне на улице Эндла. По предварительным данным, 23-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль Ford Galaxy.
Пешеход пострадала и была доставлена в больницу для проверки состояния здоровья.
Полиция установила, что 69-летний водитель был трезв и у него есть водительские права. Все обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе производства.