Фото: в Таллинне автомобиль сбил пешехода

Сегодня в 16.30 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Таллинне на улице Эндла. По предварительным данным, 23-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль Ford Galaxy.

Пешеход пострадала и была доставлена в больницу для проверки состояния здоровья.