Пн, 20.01.2020
Просто тогда решили, что нужно перенять систему западного образца, не продумав тщательно цели и не просчитав последствия. Индрек Нейвельт

Фото: в Таллинне автомобиль сбил пешехода

Сегодня, 20 января, вечером в Таллинне под колеса машины попала молодая женщина, сообщает Postimees.

Сегодня в 16.30 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Таллинне на улице Эндла. По предварительным данным, 23-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль Ford Galaxy.

Пешеход пострадала и была доставлена в больницу для проверки состояния здоровья.

Полиция установила, что 69-летний водитель был трезв и у него есть водительские права. Все обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе производства.

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