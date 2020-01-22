Вне дома: скромное домашнее кафе хочет вернуть местных жителей в Старый город

Вход в подвальчик углового дома на пересечении Кунинга и Куллассепа виден издалека: синие лампочки гостеприимно подмигивают, а из открытой двери веет теплом. Спустившись по короткой крутой лестнице, буквально упираешься в барную стойку и ловишь взгляд улыбающейся молодой женщины, которая встречает тебя так, будто вы сто лет знакомы: «Здравствуйте, я - Карина!»

ФОТО: Rukilill

Оглядываешь крошечное помещение: как стало известно чуть позже, в кафе всего семнадцать мест! Тут и развернуться-то негде, но в углу веселая компания из четырех человек, рядом о чем-то сладко воркует молодая парочка, около барной стойки явно туристы - внимательно и чуть опасливо изучают меню.

ФОТО: Rukilill

А вот и знакомое лицо: все-таки Таллинн - чрезвычайно маленький город! Сомелье Николай Раевский в свободное время посещает новые для себя заведения. Сюда, в «Василек», то есть извините, в Rukkilill, он заглянул... на пельмени. Ну как не поговорить со старым знакомым!

Сомелье Николай Раевский работает в другом заведении, но пельмени предпочитает есть здесь. ФОТО: Rukilill

«Я считаю, что это уютное семейное бутик-кафе достойно всяческого внимания. Хозяева ждут и любят каждого гостя, а пельмени готовят просто потрясающие! Я по материнской линии - сибиряк, и умение отличать хорошие пельмени от плохих у меня в крови. Здесь пельмени отличные!» - со свойственным ему темпераментом воскликнул Раевский.

А я углубилась в меню, которое, впрочем, было достаточно коротким, но при этом удивительным: одних только супов пять, дорогие товарищи гурманы! Пять, Карл! Да какие супы! Самые многотрудные в приготовлении, как, кстати, отметила однажды шеф-повар из ресторана эстонской кухни Kaerajaan, зашедшая в маленький «Василек»: «Почему выбраны такие сложные супы, я бы не выдержала их каждый день готовить!»

Да, супчики в Rukkilill, как сейчас модно говорить, зачетные: борщ, щи, солянка, гороховый и... харчо. Все супы, кроме горохового, который традиционно варится на копченой грудинке, готовятся на говядине, причем халяльной. Но, по традиции «Вашего дома» пора уже и с хозяевами познакомиться.

Заведение держат трое друзей: Карина, Роман и Эльмар. Им принадлежит не только подвальчик, а и весь дом, который несколько лет назад попал в их заботливые руки. Дом был приведен в порядок под строгим надзором Департамента по охране памятников старины. Сначала на первом этаже дома шумело-гремело богемное Art-cafe, где играли все - от классики до рока. Но, по словам Романа, их главное и любимое детище - этот самый крошечный подвальчик.

Карина - за стойкой бара, мужчины отвечают за поставки и ремонт, а на кухне священнодействуют две мамы - Карины и Эльмара, обе профессиональные повара, а одна из мам - Татьяна еще и из Вильянди, поэтому мульгикапсад - блюдо мульков, которое с интересом заказывают туристы, самое что ни на есть аутентичное.

Национальные блюда в меню «Василька» есть всегда: зимой кровяные колбаски и мульгикапсад, летом - мороженое с камой. Просвещают народ, и правильно делают! Еще одна особенность: позавтракать здесь можно не только утром. Спросите, как это? А вспомните, что вы иногда делаете дома: захотелось вечером жареных сосисок, вы идете на кухню и жарите их в свое удовольствие. Так и тут - яичницу, например, можно заказать даже вечером, чего в других кафе, подающих завтраки, мне как-то не встречалось.

«Старинный дом, домашняя еда и домашняя обстановка - вот главное, чем мы дорожим и чем хотим привлечь местных жителей, - рассказывает Роман. - В Старом городе много ресторанов, но еда во многих оставляет желать лучшего. Мы хотим, чтобы к нам приходили на пельмени и на вареники, на французские десерты и на бокал-другой хорошего вина или кружку нефильтрованного пива!»

Закуски к пиву. А почему бы нет? ФОТО: Rukkilill

«А еще у нас есть одна особенность: мы предлагаем гостям халяльное мясо. Оно реально вкуснее, полезнее и не только для мусульман. Любой гость, разбирающийся во вкусе мяса, почувствует, насколько наша говядина или курица вкуснее обычных», - говорит Карина.

А вот пельмени сфотографировать не получилось: они мгновенно исчезали с тарелок. «Часто бывает, что гости заходят на пельмени, а они уже кончились... Обидно и посетителям, и нам. Но что поделаешь - популярное блюдо», - вздыхает Роман.