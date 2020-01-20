В Латвии накрыли подпольную лабораторию по производству наркотиков

Сотрудники Госполиции в 2018 году раскрыли подпольную нарколабораторию. Она находилась в Саласпилсе и была оборудована под видом старых складских помещений.

За производство наркотиков отвечал мужчина 1954 года рождения, которому ранее принадлежало легальное предприятие по производству химических веществ. Он ранее не был судим.

Во время расследования удалось, что мужчина реализовывал прекурсоры - вещества, которые можно использовать для изготовления психотропных или наркотических веществ.

Сотрудники полиции провели обыски, в ходе которых было изъято более двух килограмм амфетамина, а также ряд прекурсоров и других химических веществ.

За данное преступление подозреваемому грозит лишение свободы сроком от пяти до 15 лет.