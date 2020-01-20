Пн, 20.01.2020
Принадлежность к той или иной группе не делает нас противниками. Разные интересы, разное отношение к настоящему и будущему – это всегда ценность. Керсти Кальюлайд

В Эстонии подорожала электроэнергия

Вопрос об изменении цен на электричество еще не решен, но пока большой радости ждать не приходится.

ФОТО: Михкель Марипуу

В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей выросла на 5%, сообщил оператор электропередающей системы Litgrid.

В ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool 13-19 января электроэнергия стоила в среднем 30,6 евро за мегаватт-час. Несмотря на рост цены, она была на 44% ниже, чем в такое же время в прошлом году.

Такая же цена на прошлой неделе была зафиксирована и в Латвии с Эстонией – в этих странах электроэнергия дорожала так же, как и в Литве. В Польше цена в среднем повысилась на 10%, а в Швеции цены упали на 6%.

Страны Балтии на прошлой неделе выработали в общей сложности  67% всей потребленной ими электроэнергии.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ