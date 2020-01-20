Ивана Голунова допросили в СК как потерпевшего

По словам Бадамшина, его подзащитному предлагали дать подписку о неразглашении данных, составляющих "тайну следствия", но он отказался это сделать. "Я считаю, что такая подписка нарушала бы мои права и права Ивана", - сказал адвокат.

По его словам, общение со СМИ является для него и Ивана Голунова одним из способов заставить следствие работать. "Когда следствие бездействует, мы говорим об этом", - подчеркнул Бадамшин, добавив, что он собирается добиваться "полного, всестороннего расследования и справедливого суда".

Журналист Иван Голунов был задержан в июне 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, однако впоследствии отпущен на свободу на фоне мощной общественной кампании в его поддержку. Сам журналист заявил, что наркотики были ему подброшены из-за расследования о бизнесе в области ритуальных услуг, над которым он тогда работал.

После освобождения Голунова московская полиция начала проверку сотрудников, проводивших его задержание. В июне 2019 года по решению Генеральной прокуратуры дело передали в Следственный комитет.