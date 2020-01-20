Ивана Голунова допросили в СК как потерпевшего

Специального корреспондента онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова в понедельник, 20 января, допросили в Следственном комитете (СК) в качестве потерпевшего по уголовному делу о превышении должностных полномочий, в рамках которого выясняются обстоятельства его задержания. Об этом рассказал DW по телефону сотрудничающий с организацией "Правозащита Открытки" адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
По словам Бадамшина, его подзащитному предлагали дать подписку о неразглашении данных, составляющих "тайну следствия", но он отказался это сделать. "Я считаю, что такая подписка нарушала бы мои права и права Ивана", - сказал адвокат.
По его словам, общение со СМИ является для него и Ивана Голунова одним из способов заставить следствие работать. "Когда следствие бездействует, мы говорим об этом", - подчеркнул Бадамшин, добавив, что он собирается добиваться "полного, всестороннего расследования и справедливого суда".
Журналист Иван Голунов был задержан в июне 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, однако впоследствии отпущен на свободу на фоне мощной общественной кампании в его поддержку. Сам журналист заявил, что наркотики были ему подброшены из-за расследования о бизнесе в области ритуальных услуг, над которым он тогда работал.
После освобождения Голунова московская полиция начала проверку сотрудников, проводивших его задержание. В июне 2019 года по решению Генеральной прокуратуры дело передали в Следственный комитет.
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил о том, что в отношении пяти полицейских, причастных к задержанию Голунова, были возбуждены уголовные дела. В то же время адвокат Голунова Сергей Бадамшин в беседе с DW 20 января подтвердил, что подозреваемых в данном уголовном деле нет до сих пор. "Дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции было возбуждено не в отношении конкретных лиц, которые стали бы в таком случае подозреваемыми, а по факту совершения преступления", - пояснил он.