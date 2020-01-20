Пн, 20.01.2020
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В Рийгикогу готовятся осудить позицию России по истории Второй мировой войны

Рийгикогу. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees

В Рийгикогу готовится заявление с осуждением стремления России донести свое видение истории Второй мировой войны.

Парламентская комиссия по иностранным делам по инициативе заместителя председателя комиссии Марко Михкельсона обсудила в понедельник этот вопрос и приняла решение, что вернется к нему в четверг после того, как свое отношение к нему выскажут все парламентские фракции, сообщил портал телерадиовещания ERR.

По словам Михкельсона, Россия уже давно использует тематику Второй мировой войны в своих внешнеполитических целях, но так резко, мощно и массивно как сейчас, как это делается по всем каналам, не было уже тридцать лет после того, как Съезд народных депутатов Советского Союза опубликовал и осудил секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа в 1989 году.

По его мнению, Россия возвращается к сталинскому рассмотрению истории и активно ее оправдывает. "Россия в контексте Второй мировой войны обвиняет прежде всего Польшу и чуть ли не делает ее соучастником развязывания Второй мировой войны", - считает Михкельсон.

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