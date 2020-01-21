Вт, 21.01.2020
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Конкурс на распределение частот мобильной связи 5G застопорился

LAS VEGAS, NEVADA - JANUARY 08: Attendees and workers chat beneath a '5G' logo at the Quectel booth at CES 2020 at the Las Vegas Convention Center on January 8, 2020 in Las Vegas, Nevada. CES, the world's largest annual consumer technology trade show, runs through January 10 and features about 4,500 exhibitors showing off their latest products and services to more than 170,000 attendees. Mario Tama/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: MARIO TAMA/AFP

Проводимый государством конкурс на распределение частот сетей мобильной связи нового поколения стандарта 5G приостановлен на неопределенное время, пишет Rus.ERR.

Такая ситуация возникла в связи с поданной в Госсуд апелляцией компанией Levikom на решение окружного суда по спору Levikom с Министерством экономики и коммуникаций.

Окружной суд ранее встал на сторону министерства, которое выставило на конкурс только три диапазона частот. Одновременно минэкономики приходится отчитываться о ситуации с проведением конкурса и перед специальной комиссией Рийгикогу.

Продолжение судебного процесса означает, что конкурс по распределению частот 5G приостановлен и не известно, когда можно будет перейти к следующей фазе проекта по строительству сетей мобильного связи нового поколения.

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