Конкурс на распределение частот мобильной связи 5G застопорился

Проводимый государством конкурс на распределение частот сетей мобильной связи нового поколения стандарта 5G приостановлен на неопределенное время, пишет Rus.ERR.
Такая ситуация возникла в связи с поданной в Госсуд апелляцией компанией Levikom на решение окружного суда по спору Levikom с Министерством экономики и коммуникаций.
Окружной суд ранее встал на сторону министерства, которое выставило на конкурс только три диапазона частот. Одновременно минэкономики приходится отчитываться о ситуации с проведением конкурса и перед специальной комиссией Рийгикогу.
Продолжение судебного процесса означает, что конкурс по распределению частот 5G приостановлен и не известно, когда можно будет перейти к следующей фазе проекта по строительству сетей мобильного связи нового поколения.