Конкурс на распределение частот мобильной связи 5G застопорился

Такая ситуация возникла в связи с поданной в Госсуд апелляцией компанией Levikom на решение окружного суда по спору Levikom с Министерством экономики и коммуникаций.

Окружной суд ранее встал на сторону министерства, которое выставило на конкурс только три диапазона частот. Одновременно минэкономики приходится отчитываться о ситуации с проведением конкурса и перед специальной комиссией Рийгикогу.