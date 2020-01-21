Российские фигуристки планируют удивить Европу сложнейшими программами

Александра Трусова планирует исполнить тройной аксель в короткой программе, в произвольной – пять четверных прыжков (флип, сальхов, лутц, тулуп и еще один тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер).

Анна Щербакова заявила три четверных в произвольной программе: лутц, флип и лутц в каскаде с тройным тулупом.

Алена Косторная исполнит тройной аксель в короткой программе и два тройных акселя (один в каскаде с двойным тулупом) – в произвольной.