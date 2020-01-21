Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Согласно сообщению иранской организации, Boeing был сбит двумя ракетами "земля-воздух" из зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" российского производства, прилетевшими с северной стороны, пишет DW.com. "Тор-М1" был принят на вооружение российской армией в 1991 году, Иран купил, по меньшей мере, 29 таких установок.

Иранская сторона признает, что черные ящики Boeing являются одними из наиболее сложных конструкций такого рода в мире, и у Ирана нет технической возможности для их дешифровки. По данным Bloomberg, Франция и США отказались поставить Ирану оборудование для дешифровки ящиков. Их судьба по-прежнему остается неизвестной.

В воскресенье появилась информация, что Иран собирается самостоятельно заняться дешифровкой ящиков, и, таким образом, было опровергнуто сообщение об их передаче Украине.

Самолет Boeing 737 компании МАУ, совершавший рейс Тегеран - Киев, разбился 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта. Он был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство погибших - граждане Ирана.