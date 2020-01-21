Вт, 21.01.2020
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Керсти Кальюлайд в Антарктике: климатические проблемы надо решать сообща

Керсти Кальюлайд в Антарктиде.

ФОТО: Presidendi kantselei

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла на остров короля Георга (Кинг-Джордж) в Антарктике, где встретилась с участниками экспедиции, которую эстонская делегация совершает на паруснике "Адмирал Беллинсгаузен", пишет Postimees.

По словам главы государства, изменение климата является глобальной проблемой, решать которую мировому сообществу необходимо сообща.

В Антарктике президент примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 200-летию открытию материка, и встретится с участниками экспедиции, которую эстонская делегация совершает на паруснике "Адмирал Беллинсгаузен".

"Эстония всегда была морской страной. Экспедиция по маршруту Беллинсгаузена является еще одним хорошим примером давних морских традиций Эстонии и делает нашу страну немного больше и заметнее в мире", - сказала Керсти Кальюлайд.

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