Керсти Кальюлайд в Антарктике: климатические проблемы надо решать сообща

В Антарктике президент примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 200-летию открытию материка, и встретится с участниками экспедиции, которую эстонская делегация совершает на паруснике "Адмирал Беллинсгаузен".

"Эстония всегда была морской страной. Экспедиция по маршруту Беллинсгаузена является еще одним хорошим примером давних морских традиций Эстонии и делает нашу страну немного больше и заметнее в мире", - сказала Керсти Кальюлайд.