Вт, 21.01.2020
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Шарапова проиграла в первом круге Australian Open и выпадет из топ-350

Шарапова проиграла в первом круге Australian Open и выпадет из топ-350

Maria Sharapova of Russia reacts during her match with Ajla Tomljanovic of Australia (unseen) at the Mubadala World Tennis Championship at Zayed Sports City in Abu Dhabi on December 19, 2019. (Photo by - / AFP)

ФОТО: -/AFP

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова в первом круге Australian Open проиграла 19-й ракетке турнира Донне Векич – 3:6, 4:6, передает Sports.ru.

Это четвертом поражение россиянки подряд (повторение самой длинной неудачной серии в карьере), и она третий раз подряд вылетела в первом круге на турнире «Большого шлема» (впервые в карьере).

В Австралии Шарапова защищала четвертый круг, так что по итогам турнира она опустится со 145-й строчки рейтинга за пределы топ-350.

"Не только у меня проблемы. Я могу рассказывать про трудности, про все что было с плечом, но это не в моем характере. Я сыграла. Как бы ни было тяжело, я закончила матч. Хотя и не так, как бы мне хотелось.

Как вы реагирую на падение в рейтинге? В прошлом году я провела семь или восемь турниров. Так что не знаю, стоит ли обращать слишком большое внимание на рейтинг – просто потому, что я не играла и большую часть года была травмирована. Нужно это учитывать. Что касается работы, то, да, я все делала правильно, работала как нужно. Но даже это не гарантирует победу в первом круге, третьем круге или финале. В этом суть игры. Поэтому так здорово стать чемпионкой – хотя бы один раз" - сказала Шарапова на пресс-конференции после поединка с Докич.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ