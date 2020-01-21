Шарапова проиграла в первом круге Australian Open и выпадет из топ-350

"Не только у меня проблемы. Я могу рассказывать про трудности, про все что было с плечом, но это не в моем характере. Я сыграла. Как бы ни было тяжело, я закончила матч. Хотя и не так, как бы мне хотелось.

Как вы реагирую на падение в рейтинге? В прошлом году я провела семь или восемь турниров. Так что не знаю, стоит ли обращать слишком большое внимание на рейтинг – просто потому, что я не играла и большую часть года была травмирована. Нужно это учитывать. Что касается работы, то, да, я все делала правильно, работала как нужно. Но даже это не гарантирует победу в первом круге, третьем круге или финале. В этом суть игры. Поэтому так здорово стать чемпионкой – хотя бы один раз" - сказала Шарапова на пресс-конференции после поединка с Докич.