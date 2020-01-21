Блестящая неделя принесла Александру Овечкину титул первой звезды

Третьей звездой назван нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвс, который отметился 9 (3+6) баллами в четырех играх.

Второй звездой стал голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин, одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 0,67 шайбы и отражая 98,2% бросков.

Первой звездой признан капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 8 (8+0) очков в трех играх. Россиянин сделал хет-трики в двух матчах подряд.

Также в НХЛ состоялись и два поединка регулярного чемпионата - в каждом из них российские хоккеисты отмечались результативными действиями.

Форвард «Флориды» Евгений Дадонов забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:4), реализовав большинство. Россиянин забил в третьей игре подряд, продлив результативную серию (4+1) до 5 матчей. Всего в 48 играх сезона Дадонов набрал 39 (22+17) очков.