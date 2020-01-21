Статус партнера расширенных возможностей НАТО: что он даст Украине

Брюссельский эксперт Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете согласен с тем, что партнерство расширенных возможностей имеет, прежде всего, символическое значение. "Следующий логический шаг после статуса EOP - это членство. Можно сказать, что это партнерство - зал ожидания для членства", - добавил Лете.

Перспективы получения Украиной статуса EOP

Но именно такое восприятие может помешать получению Украиной нового статуса. Ведь решение об этом находится в руках Североатлантического совета. Другими словами, его принятие возможно лишь при наличии консенсуса всех 29 государств альянса. И тут сам Кулеба указал на проблему, признав, что некоторые страны НАТО еще "рассматривают вопрос, следует ли Украине давать этот статус". Вице-премьер не стал уточнять, о каких именно государствах идет речь.

В свою очередь, Бруно Лете предполагает, что желание президента Франции Эмманюэля Макрона сблизиться с Россией может стать причиной для Парижа препятствовать углублению отношений Украины и НАТО. Напомним, что в 2008 году именно Франция и Германия предотвратили предоставление Украине ПДЧ.

Свою роль могут сыграть и ожидания внутри НАТО относительно реформ в Украине. По словам Джейми Ши, некоторые страны альянса могут считать, что получение Украиной статуса EOP "до того, как практическая работа завершена, не обязательно будет мотивировать Киев поддерживать реформаторские усилия".

Оба эксперта подчеркивают, что если НАТО и решит не давать Украине новый статус, то это станет исключительно политическим решением. В то же время альянс не будет это делать прямо, чтобы ни у кого не возникло впечатление, что поддержка Киева со стороны Брюсселя ослабла, ведь это не так, уверены и Лете, и Ши.

Новый статус Украины - больше обязанностей

Бруно Лете констатирует, что каждый из партнеров расширенных возможностей приносит существенную пользу самому альянсу. Например, Иордания важна как партнер НАТО в борьбе с терроризмом на Ближком Востоке. А обмен разведданными с Австралией нужен НАТО для понимания ситуации в АТР, в частности - действий Китая, поясняет эксперт.

Также для Североатлантического альянса имеет значение и участие в его операциях. Показательной является миссия "Решительная поддержка" в Афганистане, в которой задействован 21 украинский военный, тогда как Грузия направила 871 солдата.