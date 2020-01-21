Спектакль «Вишневый сад» возвращается на сцену Русского театра Эстонии

Спектакль Лысова говорит со зрителем о тоске по России, о бегстве из нее, о возвращении и о новом бегстве. И, конечно, это спектакль об иссушающей жажде любви, о красоте, которая не спасает, о поэтическом и драматическом отношении к жизни. Вишневый сад — это осязаемый миф, рисунок нашей грусти о невозвратном. Лирическая исповедь начала ХХ века…

Главной отличительной чертой последней чеховской пьесы является особый символизм. Центральным героем произведения становится не персонаж, а образ вишневого сада — символ дворянской России. В пьесе вырубается сад, а в жизни распадаются «дворянские гнезда», изживает себя старая Россия, Россия Раневских и Гаевых. В этом есть и момент предвидения Чеховым последующих событий, которые ему увидеть уже не удалось...