Спектакль «Вишневый сад» возвращается на сцену Русского театра Эстонии

31 января на сцену Большого зала Русского театра Эстонии возвращается горячо любимый публикой спектакль по пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад» в постановке режиссера Игоря Лысова. Главные роли исполняют актеры Русского театра Наталья Мурина и Сергей Фурманюк.
Спектакль Лысова говорит со зрителем о тоске по России, о бегстве из нее, о возвращении и о новом бегстве. И, конечно, это спектакль об иссушающей жажде любви, о красоте, которая не спасает, о поэтическом и драматическом отношении к жизни. Вишневый сад — это осязаемый миф, рисунок нашей грусти о невозвратном. Лирическая исповедь начала ХХ века…
Главной отличительной чертой последней чеховской пьесы является особый символизм. Центральным героем произведения становится не персонаж, а образ вишневого сада — символ дворянской России. В пьесе вырубается сад, а в жизни распадаются «дворянские гнезда», изживает себя старая Россия, Россия Раневских и Гаевых. В этом есть и момент предвидения Чеховым последующих событий, которые ему увидеть уже не удалось...
В спектакле звучит поэма А. К.Толстого «Грешница» и фрагмент из сочинения Ф.Ницше «Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов». Также в спектакле звучит музыка Сигэру Умебаяши и группы Apocalyptica.