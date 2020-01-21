Рекордная находка: таможенники конфисковали десять миллионов контрабандных сигарет

Так как в течение двух месяцев никто за товаром не явился, Налогово-таможенный департамент связался с владельцем бренда Prince. Владелец провел экспертизу и сообщил, что задержанные таможней сигареты Prince нарушают права интеллектуальной собственности, они подделаны и подлежат уничтожению.

По словам заведующего отделом таможенного надзора Налогово-таможенного департамента Вольдемара Линно, этот случай является хорошим примером международного сотрудничества по обнаружению контрабанды. «Вместе с коллегами из Германии мы предотвратили попадание контрабандных сигарет на черный рынок и их более широкое потребление. Стоит помнить, что контрабандные сигареты имеют неизвестное происхождение, а их качество и состав неизвестны», - добавил Линно.