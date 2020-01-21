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  • В Йыхви горела квартира многоквартирного дома

В Йыхви горела квартира многоквартирного дома

Спасатели. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm

Спасатели эвакуировали в понедельник во второй половине дня 12 человек из загоревшегося в Йыхви многоквартирного дома, одного из эвакуированных отправили в больницу.

В 16.54 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Кааре, где на первом этаже пятиэтажного жилого дома открытым пламенем была охвачена квартира. Спасатели эвакуировали из квартиры 68-летнего мужчину, которого скорая помощь доставила в Ида-Вирускую центральную больницу, сообщила в вторник BNS пресс-служба Идаского спасательного центра.

Из квартир верхних этажей были эвакуированы 11 человек. Работы по тушению были завершены в 17.55, и жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. В горевшей квартире дымовой датчик отсутствовал. Причины пожара выясняются.

Спасательный департамент напоминает, что единственное средство, которое помогает во время распознать возгорания, - это находящийся в рабочем состоянии и правильно размещенный дымовой датчик.

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