В Йыхви горела квартира многоквартирного дома

В 16.54 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Кааре, где на первом этаже пятиэтажного жилого дома открытым пламенем была охвачена квартира. Спасатели эвакуировали из квартиры 68-летнего мужчину, которого скорая помощь доставила в Ида-Вирускую центральную больницу, сообщила в вторник BNS пресс-служба Идаского спасательного центра.

Из квартир верхних этажей были эвакуированы 11 человек. Работы по тушению были завершены в 17.55, и жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. В горевшей квартире дымовой датчик отсутствовал. Причины пожара выясняются.