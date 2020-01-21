СМИ: во Франции семь человек задержаны по подозрению в подготовке теракта

Задержание было проведено в ходе следственных действий Главного управления внутренней безопасности (DGSI) в связи с подозрением в подготовке теракта. Однако найти взрывчатку и оружие при обысках не удалось.

Задержанные также подозреваются в том, что они готовились отправиться на территорию Сирии и Ирака, где действуют группировки исламистов.