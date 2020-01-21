СМИ: во Франции семь человек задержаны по подозрению в подготовке теракта

Французская полиция задержала в понедельник в департаменте Финистер на западе страны, в частности в Бресте, семь мужчин. Их подозревают в подготовке насильственных действий, возможно теракта. Об этом сообщает Newsru.com со сслыкой на BFM TV.
Задержание было проведено в ходе следственных действий Главного управления внутренней безопасности (DGSI) в связи с подозрением в подготовке теракта. Однако найти взрывчатку и оружие при обысках не удалось.
Задержанные также подозреваются в том, что они готовились отправиться на территорию Сирии и Ирака, где действуют группировки исламистов.
С начала 2015 года во Франции сохраняется высокий уровень опасности терактов, организуемых сторонниками радикального ислама. За последние пять лет в таких терактах погибли 255 человек.