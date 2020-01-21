Вт, 21.01.2020
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Кокорина отправили из "Зенита" в "Сочи"

Александр Кокорин.

ФОТО: Peter Kovalev / Peter Kovalev/TASS

«Сочи» в своём официальном «твиттере» объявил о переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

28-летний футболист будет выступать за сочинскую команду на правах аренды, рассчитанной до окончания нынешнего сезона.

Ранее Чемпионат сообщил, что Кокорин проведёт остаток нынешнего сезона в «Сочи». Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко затем подтвердил информацию о предстоящем переходе.

В октябре 2018 года Кокорин вместе со своим братом Кириллом, полузащитником Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким попал в СИЗО из-за двух драк в центре Москвы. В сентябре прошлого года футболисты вышли на свободу, однако «Зениту» отказали во включении форварда в заявку на сезон. В связи с этим Александр не провёл ни одного матча в нынешней кампании.

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