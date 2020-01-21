Эти места вашего нового жилища требуют срочной и особенно тщательной уборки!

Переезд на новую квартиру можно воспринимать как захватывающее приключение. Но если это касается съемного жилья, вам потребуется приложить некоторые усилия, чтобы навести в квартире не только уют, но и чистоту, размышляет портал Kodustiil.
Для начала следует определить, какие места требуют особого внимания, советует apartmenttherapy.com. Вот, например, пять объектов для тщательной уборки в первый же день после переезда.
Сиденье унитаза
Сама мысль о том, что вам придется пользоваться сиденьем, на котором сидел и делал свои дела неизвестно кто, должна вселять ужас. Поэтому первое, что вы должны сделать в своем новом доме, это - либо купить и установить новое сиденье, либо правильно почистить старое. Для этого используйте сильные моющие средства и постарайтесь отмыть даже самые труднодоступные места.
Канализационные стоки
При уборке часто забывают провести профилактические работы по очистке сточных труб раковин на кухне и в ванной комнате. А плохо стекающая вода рано или поздно может привести к затоплению. Вы не знаете, насколько прилежно занимались уборкой предыдущие жильцы. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это проверить, как стекает вода. В случае серьезных засоров следует вызвать сантехника.
Пол в ванной
Ванная комната - это самое влажное помещение в квартире. А значит, есть шанс, что в ванной появится плесень. Тщательно вымойте пол, а также загляните во все уголки этого помещения.
Духовка и холодильник
Про уход за бытовой техникой часто забывают даже самые аккуратные квартиросъемщики. Прежде чем начать использовать духовку и холодильник, тщательно вымойте их. Используйте сильные моющие средства, чтобы избавиться от грязи, оставшейся от предыдущих жильцов.
Дверные ручки
Дверная ручка - одно из тех мест, где чистящее средство появляется так же часто, как лунное затмение, а ведь на дверной ручке остаются все виды микробов! При переезде на новую квартиру обязательно почистите все дверные ручки, чтобы избавиться от следов предыдущего жильца.