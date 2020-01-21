В Кохтла-Ярве появится дом для людей с психическими расстройствами

Работы по проектированию дома №15а по улице Салу в Ахтме вышли на финишную прямую.

"Строительство надеемся начать в феврале, после выдачи разрешения на строительство. Надеемся, что все пойдет по плану и жильцы смогут въехать в дом уже в сентябре", - сказал директор в сфере недвижимости АО Hoolekandeteenused Карл Мянд.

В здании появятся четыре квартиры, в каждой будет шесть спален, гостиная и подсобные помещения.

Экономит время

АО Hoolekandeteenused ходатайствовало перед Кохтла-Ярвеским горуправлением о выдаче условий на проектирование в 2018 году и получило ответ, что общей планировкой Ахтмеской части города в этом районе предусмотрены участки земли под жилье. Согласно позиции горуправления, на участке по улице Салу, 15а обоснованно проектирование жилого здания без составления детальной планировки, поскольку планируемая застройка не нарушает тип застройки района, целевое назначение или размеры участка.

АО Hoolekandeteenused ищет именно такие участки, где детальная планировка уже введена или строительство возможно на основании проектировочных условий, поскольку составление детальной планировки, по опыту предприятия, занимает, как правило, от года до четырех лет.

В доме на улице Салу будут жить люди, которые нуждаются в круглосуточной поддержке. В Ахтмеской части города у Hoolekandeteenused также есть четыре квартиры, которые являются домом для десяти клиентов. "Люди, живущие в квартирах, гораздо самостоятельнее, опорное лицо поддерживает их только в дневное время", - пояснил Мянд.

В соседнем городе Йыхви Hoolekandeteenused приобрело семь квартир, в которых проживают в общем 20 человек. "Приобретать или строить новые здания или квартиры в городе Йыхви у нас сейчас желания нет", - отметил Мянд.

Важна близость услуг

При выборе местоположения новых домов руководствуются в основном тем принципом, чтобы в населенном пункте было более 2000 постоянных жителей. "Мы ищем место в жилой среде, а не в промышленном районе или на заброшенной территории. Важные услуги, такие как магазин, аптека, библиотека, дневной центр, банковские и почтовые услуги, должны быть на расстоянии пешей прогулки или доступны с помощью общественного транспорта", - описала руководитель по связям с общественностью Катрин Пяргмяэ.

Строительство новых домов связано с реорганизацией спецучреждений опеки советских времен, которая проводится при поддержке Европейского фонда регионального развития. Вместо комбинатов на несколько сотен мест создадут маленькие подразделения обслуживания, которые вписываются в местную жизненную среду.

"Люди должны жить не в институциях, а в домах, - отметила Пяргмяэ. За девять лет новый дом обрели более 1100 человек, которые жили в больших домах спецухода. Создать дома нужно еще примерно для 600 клиентов".

Клиентами АО Hoolekandeteenused являются люди с расстройством интеллекта и психическими заболеваниями.

"Расстройство интеллекта является врожденным и неизлечимым. Восприятие мира у таких людей гораздо проще, они, как правило, радостные и спокойные, очень искренние и любопытные. Психическое заболевание - это возникшее в течение жизни расстройство, связанное с употреблением алкоголя или наркотиков, травмой, переутомлением и пр. Расстройство, как правило, поддается контролю с помощью лекарств", - пояснила Пяргмяэ.