СМИ: США намерены ужесточить выдачу виз беременным женщинам

Это первый шаг властей США, направленный на отмену права почвы, против которого выступает президент страны Дональд Трамп. Ни для кого не секрет, как развит «родильный туризм» в США — человек едет в страну для того, чтобы родить там ребенка, тогда он получит гражданство по праву рождения.

По данным издания Axios, сотрудники Госдепартамента США получат право отказывать иностранцам в получении краткосрочных туристических и деловых виз (категории B), если они посчитают, что те едут в США, чтобы автоматически получить гражданство, передает Meduza.

Издание отмечает, что официальной статистики по количеству рожденных детей нет. Однако Центр иммиграционных исследований оценивает их число примерно в 33 тыс. в год.

По плану, требования ужесточат для получателей визы типа B (выдается для краткосрочной поездки с туристическими и деловыми целями). Должностные лица смогут отказывать в визе, если заподозрят, что человек намеренно едет в США, чтобы родить там ребенка. Как именно будет действовать этот механизм, пока сказать сложно.