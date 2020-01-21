Английская Премьер-лига признана лучшей в мире

Cписок впервые с 2009 года возглавила английская Премьер-лига. На второй позиции рейтинга находится чемпионат Бразилии, на третьей – Ла Лига. Серия А занимает 4-ю строчку, Лига 1 – 7-ю, а Бундеслига замыкает топ-10.

IFFHS не сообщает, по какой методике составлен рейтинг и за что начислены баллы, хотя отмечается, что на выбор АПЛ серьезно повлияли выступления «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».