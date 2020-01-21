Английская Премьер-лига признана лучшей в мире

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших национальных чемпионатов по итогам 2019 года.
Cписок впервые с 2009 года возглавила английская Премьер-лига. На второй позиции рейтинга находится чемпионат Бразилии, на третьей – Ла Лига. Серия А занимает 4-ю строчку, Лига 1 – 7-ю, а Бундеслига замыкает топ-10.
Российская Премьер-лига заняла в рейтинге 26-е место, эстонская Премиум-лига - 57-е место.
IFFHS не сообщает, по какой методике составлен рейтинг и за что начислены баллы, хотя отмечается, что на выбор АПЛ серьезно повлияли выступления «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Англия – 1287 баллов
2. Бразилия – 1165
3. Испания – 1141
4. Италия – 939
5. Колумбия – 849
6. Португалия – 834
7. Франция – 818
8. Голландия – 790,5
9. Аргентина – 776
10. Германия – 765,5