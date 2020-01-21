Большое количество средств для стирки не гарантирует превосходный результат

При стирке белья люди обычно следуют инструкциям по использованию стирального порошка или по эксплуатации стиральной машины. Но австралийский эксперт по уборке Шеннон Лаш считает, что рекомендации производителей могут не соответствовать человеческим потребностям и специфике одежды.

Лаш подчеркивает, что большое количество стирального порошка или мыла не может гарантировать лучшие результаты стирки, сообщает news.com.au.

«Чистящие средства не работают таким образом. Мыло является продуктом на основе жира, и если волокна в изделиях вступают в контакт со слишком большим количеством жира, они будут притягивать грязь, и вещи после такой стирки загрязнятся еще быстрее», - заявила Лаш.