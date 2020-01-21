Схема ⟩ В Таллинне начинается строительство новой пешеходно-велосипедной дорожки

«С помощью новой дорожки мы расширим сеть пешеходных и велосипедных дорожек Таллинна, которая обеспечивает безопасное передвижение, как для пешеходов, так и для велосипедистов. Кроме этого, новая дорожка, пролегающая в Ярвеском лесу, создаст дополнительные возможности для любителей активного отдыха», - сказал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

В прошлом году на Вильяндиском шоссе была построена пешеходно-велосипедная дорожка на отрезке от перекрестка с улицей Валдеку до Пярнуского шоссе. Новая дорожка соединит уже имеющейся отрезок с улицей Ярвевана. Во время строительства уже имеющиеся пешеходно-велосипедные дорожки будут оставаться открытыми.

«Поскольку новая дорожка фактически соединит Вильяндиское и Пярнуское шоссе, а на улице Ярвевана пешеходно-велосипедные дорожки уже имеются, то строительство новой дорожки можно считать шагом к тому, чтобы дорожки появились вокруг всего озера Юлемисте, когда аналогичные пешеходно-велосипедные дорожки появятся к югу от озера», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Новый участок дорожки будет начинаться от железнодорожного виадука Вильяндиского шоссе, пройдет по территории Ярвеского леса между озером Юлемисте и железной дорогой Таллинн-Вильянди и соединится с пешеходно-велосипедной дорожкой около железнодорожного переезда на улице Ярвевана. На дорожке, протяженность которой составит 1,2 километра, а ширина 4 метра, будет асфальтовое покрытие, а также беговая дорожка, покрытая гранитной крошкой, ширина которой составляет 0,75 метра. Кроме асфальтированной дорожки появится дорожка аналогичной ширины с покрытием из гранитной крошки, протяженность которой составит 0,8 километра. У дорожки спроектированы три места отдыха со скамейками, мусорными ящиками и местами для велосипедов. Дорожка будет освещена с помощью уличного освещения, основанного на LED-технологиях.