В Синимяэ к лету следующего года появится новая смотровая вышка

"Смотровая вышка простояла на Паргимяги в Синимяэ всего десять лет, но посещали ее очень активно. У нас до сих пор постоянно спрашивают, почему вышки больше нет и когда построят новую, так что мы просто обязаны ее построить", - сказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

Когда в 2008 году установили первую вышку, обещали, что она прослужит 20 лет.

В действительности вышку пришлось снести уже через десять лет. В эти десять лет уместились два или три крупных ремонта и множество более мелких починок. Ремонтировать приходилось отчасти из-за того, что вышка неоднократно подвергалась вандализму, но основной причиной того, почему строение так быстро пришло в непоправимо опасное состояние, был плохой материал.

"Пропитка использованной в строительстве древесины была недостаточно глубокой, из-за чего погодные условия, в первую очередь влажность, повреждали ее больше обычного, - известно Ильину. - Мы учтем этот урок; в проекте новой вышки к используемому материалу предъявляются очень конкретные требования, и строительный надзор должен очень внимательно следить за их соблюдением".

Предварительный проект вышки уже готов, основной проект подготовят к марту. В бюджете города на текущий год на это предусмотрено чуть менее десяти тысяч евро.

"Новая вышка будет на пять метров выше старой - 29 метров вместо 24", - сказал Ильин, добавив, что ийзакуской смотровой вышке все же уступят один метр.

"Министерство обороны, правда, установило для нас предел в 30 метров, но до самой верхней границы мы доходить не будем", - отметил мэр.

Если учесть также высоту гор, где находятся вышки, над уровнем моря, то синимяэская вышка уступает ийзакуской еще больше: высота горы Тяривере над уровнем моря - 94 метра, Паргимяги - 84,6 метра.

На самом деле вышки, конечно, не соревнуются в высоте, важен все-таки открывающийся с них вид, ради которого и поднимаются наверх.

На строительство синимяэской вышки ориентировочной стоимостью 150 000 евро Нарва-Йыэсуу надеется получить поддержку из программы Leader или от Центра инвестиций в окружающую среду (ЦИОС).

"Из Leader мы могли бы получить примерно треть от общей стоимости, от ЦИОС - чуть больше. Сто тысяч мы в своем бюджете точно сможем найти, но даже если мы нигде не получим поддержку, все равно построим", -сказал Ильин.

Подготовительные работы должны начаться уже осенью, и в следующем году вышка точно будет готова.