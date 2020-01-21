Число российских туристов за новогодние праздники превысило прогнозы

«Подробная статистика поступит в феврале, но на основании устных комментариев таллиннских гостиниц можно сказать, что в период новогодних праздников число российских туристов в Таллинне несколько превышало ожидания, что является хорошим показателем», – сказала исполнительный директор EHRL Маарика Лийвамяги.

«Слухи о нашем рождественском рынке достигли и восточных соседей, по-прежнему сохраняется желание увидеть Таллинн, – сказала Лийвамяги. – Предпринимателей особенно радует то, что приезжают не только пожилые туристы, возвращающиеся сюда из ностальгии, но дорогу в Таллинн нашло и молодое поколение».

«Наши близость и доступность, например, дополнительные поезда в праздничный период и сервис на русском языке, существенно важны для этой целевой группы», – подчеркнула Лийвамяги.

О большем числе российских и финских туристов сообщил и Tallink, по данным которого в праздничный период был отмечен заметный рост.