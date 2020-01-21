«Красная секунда»: почему алкоголь и управление автомобилем несовместимы

Разобраться в непростых ситуациях помогут эксперты, которые имеют дело как с последствиями трагических аварий, так и заняты в работе по их предотвращению. Ведущий передачи Мадис Киммель на собственном опыте проверит, как и почему возникают опасные ситуации.

Очередной выпуск документальной передачи будет посвящен водителям, которые, несмотря на огромные штрафы, вероятность совершить серьезное ДТП или оказаться за решеткой, садятся за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Алкоголь и управление транспортным средством несовместимы, но полицейская статистика упорно говорит о том, что ежедневно в среднем около 20 человек управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Периодически стражам правопорядка попадаются и водители, находящиеся в наркотическом опьянении.

Как показывает практика, систематически нарушающие закон водители не меняют своих привычек даже после лишения прав, выплаты больших штрафов, ареста и общения с психологами. Так, 11 января около 15.00 на Сааремаа произошла жуткая авария, в которой погибли три человека: две женщины и девятимесячный ребенок. По сообщению полиции, в тот день виновник на огромной скорости промчался мимо патруля, который попытался догнать нарушителя, но упустил его из виду.

Когда виновника в тяжелом состоянии доставили в больницу Курессааре, примерно через час после ДТП, анализ показал наличие 3,51 промилле алкоголя в крови.

Результатом экспертизы, сделанной в Центре судебной экспертизы и криминалистики, было 1,82 промилле, так как экспертиза основана на анализе, взятом спустя три часа после первого анализа и более четырех часов после преступления.

По словам Ляэнеского префекта Кайдо Кыпласа, оба ответа анализов являются важной информацией в уголовном производстве.

Виновник смертельного ДТП Андрес уже ранее бывал не в ладу с законом. Выяснилось, что он пытался скрыться от полицейских и 22 октября 2012 года и также находился в состоянии алкогольного опьянения. Он разогнался на Mitsubishi до 180 км/ч, пытаясь скрыться. Суд приговорил его к шести месяцам условного тюремного заключения с испытательным сроком в 18 месяцев. Также у него забрали на четыре месяца водительские права. И это еще не все.

Похожий инцидент произошел с ним и в 2017 году. В том году седьмого сентября он находился на том же шоссе, где позавчера произошла трагическая авария, там он проигнорировал сигнал полиции к остановке. Он прибывал скорость и попытался скрыться от полиции. Его преследовали с сиреной и мигалками. За это суд приговорил мужчину к 15 дням ареста и на полгода лишил его водительских прав.

После трагической аварии на Сааремаа в Центре тревоги отметили, что число звонков о водителях в состоянии алкогольного опьянения или с неуверенным стилем вождения выросло на треть. Если в прошлом году с 1 по 18 января было 288 звонков с подозрениями, то в этом году за такой же период – 414. Вероятно, это стало следствием роковой аварии на Сааремаа, в которой погибли три человека.