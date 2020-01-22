«Красная секунда»: пьяные водители представляют серьезную опасность для окружающих

У нас всегда есть возможность сделать правильный выбор — как в качестве пешехода или водителя, так и пассажира, но не каждому из нас это удается. Иногда всему виной бывает череда неверных решений.
Очередной выпуск документальной передачи будет посвящен проблеме нетрезвых водителей.
От алкоголя умирает много людей. В том числе в дорожном движении. Так, в 2018 году полиция в среднем задерживала семерых водителей, находившихся в уголовно наказуемом степени опьянения. Почему в Эстонии так много пьют и почему садятся за руль пьяными? Может ли общество повлиять на ситуацию с злоупотреблением алкоголем?
Смотрите новый выпуск «Красной секунды» в среду в 20.00 на портале Rus.Postimees.ee с русской озвучкой!