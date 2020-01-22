«Красная секунда»: пьяные водители представляют серьезную опасность для окружающих

От алкоголя умирает много людей. В том числе в дорожном движении. Так, в 2018 году полиция в среднем задерживала семерых водителей, находившихся в уголовно наказуемом степени опьянения. Почему в Эстонии так много пьют и почему садятся за руль пьяными? Может ли общество повлиять на ситуацию с злоупотреблением алкоголем?