Ср, 22.01.2020
Cейчас у многих в России возникает вопрос: «Зачем писать на русском о депортациях прибалтов? Вы же сами вышли из империи!» Ирина Флиге

«Красная секунда»: пьяные водители представляют серьезную опасность для окружающих

ДТП.

ФОТО: Kenno Soo

У нас всегда есть возможность сделать правильный выбор — как в качестве пешехода или водителя, так и пассажира, но не каждому из нас это удается. Иногда всему виной бывает череда неверных решений.

Очередной выпуск документальной передачи будет посвящен проблеме нетрезвых водителей.

От алкоголя умирает много людей. В том числе в дорожном движении. Так, в 2018 году полиция в среднем задерживала семерых водителей, находившихся в уголовно наказуемом степени опьянения. Почему в Эстонии так много пьют и почему садятся за руль пьяными? Может ли общество повлиять на ситуацию с злоупотреблением алкоголем?

Смотрите новый выпуск «Красной секунды» в среду в 20.00 на портале Rus.Postimees.ee с русской озвучкой!

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