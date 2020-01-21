После ремонта больницы исчезла картина

Так несколько лет назад случайно закрасили панно Лео Рохлина на стене бассейна в гостинице Pirita TOP. В прошлом году неимоверными усилиями смогли спасти часть написанного в технике фрески настенногое панно Долорес Хоффман на стене расположенного в Копли бывшего кинотеатра «Раху». Здание кинотеатра снесли, а вместо него построили торговый центр. Кусок в десять квадратных метров от панно в 75 квадратных метром нашел себе новое место в кафе, открывающемся в парке Таммсааре.

В начале этого месяца художник Урве Дзидзария узнала, что в здании больницы, расположенной на ныммеской улице Лыуна, закрасили написанную ею в 1994 году фреску размером в 18 квадратных метров.

«Я узнала об этом 3 января, и сама сходила на место, чтобы посмотреть. Чего не было, так это моей фрески. В 2014 и 2015 годах она была целиком. А теперь только серая стена», - сказала Дзидзария.

«Это то, что вызывает у меня полное недоумение. Поскольку речь идет о неохраняемом объекте, мы ничего не может расследовать, но я чувствую, что наглое уничтожение искусства нельзя оставлять без внимания, - сказала руководитель области культурного наследства Департамента охраны памятников старины Линда Лайнвоо. – Я прекрасно понимаю, что закон там не нарушен, все в рамках. Но в то же время такое поведение совершенно варварское и некультурное. Это не граффити какого-нибудь вандала, а признанное художественное произведение. Невозможно, да и не нужно брать все под охрану государства, но в итоге сохраняется только то, что мы защищаем законами».

Собственник: фреска была уничтожена уже давно

Сейчас здание на Лыуна, 50 приведено в порядок, и там находится принадлежащий AS Viru Haigla дом престарелых «Дом Пихлака». Член правления Viru Haigla Кадри-Анн Тивас сказала Postimees, что здание на улице Лыуна купили и отремонтировали до ее вступления в должность, но теперь, изучая это дело задним числом, она убеждена, что фрески не было уже к тому времени, когда больница купила дом.

По ее словам, здание несколько раз меняло собственника, а к своему нынешнему владельцу оно попало лишь несколько лет назад в очень плохом состоянии. «В советское время там был туберкулезные диспансер, в первые годы независимости – клиника внутренних болезней. Тогда произошло объединение трех больниц, и этот дом стал клиникой восстановительного лечения Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Они пришли к выводу, что помещения для восстановительного лечения неудобные, и построили себе новую клинику. Несколько лет они искали, кому продать это здание», - рассказала Тивас.

По ее словам, дом несколько лет пустовал. Двери-окна были открыты, внутрь забирались вандалы, стены были изгажены, все покрылось плесенью и гнило. В доме жили бомжи, которые даже костры в нем разводили.