Спустя ровно неделю в Стокгольме опять произошли мощные взрывы: пока никто не задержан

Взрывы произошли в столичных районах Хусбю и Чиста. Сообщение о взрывах было получено в 2:30. «Взрывы произошли примерно в 500 метрах друг от друга с разницей в несколько минут», – говорит руководитель Спасательного центра Оса Шёльд. «Мы услышали два мощных взрыва, – говорит пожелавший остаться анонимным очевидец. – Здесь пахнет гарью». Взрывы разбили фасады домов, окна, а также повредили линии электропередач. В Чисте были эвакуированы все жильцы дома. Пока что полиция никого не задержала. Более подробной информации от властей пока не сообщается.

Не первый случай

Ровно неделю назад, ночью прошлого понедельника в Стокгольме также произошел взрыв в многоквартирном доме. Взрыв был слышен около часа ночи на улице Гюлленштиэрленгатен. По данным шведской полиции, никто не пострадал, однако взрыв был настолько сильный, что разбились окна нескольких домой.

Взрыв в Стокгольме 13 января ФОТО: TT NEWS AGENCY/via REUTERS

Несколькими часами позднее, около трех часов ночи 13 января взрыв произошел также в городе Уппсала. По данным STV, перед рестораном в центре города. Никто не пострадал.