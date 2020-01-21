Спустя ровно неделю в Стокгольме снова прогремели мощные взрывы: пока никто не задержан

В пригороде Стокгольма ночью в многоквартирных домах недалеко друг от друга грянули два взрыва, в результате которых пострадал по меньшей мере один человек. Его доставили в больницу с легкими травмами, пишет Postimees.
Взрывы произошли в столичных районах Хусбю и Чиста. Сообщение о взрывах было получено в 2:30. «Взрывы произошли примерно в 500 метрах друг от друга с разницей в несколько минут», – говорит руководитель Спасательного центра Оса Шёльд. «Мы услышали два мощных взрыва, – говорит пожелавший остаться анонимным очевидец. – Здесь пахнет гарью». Взрывы разбили фасады домов, окна, а также повредили линии электропередач. В Чисте были эвакуированы все жильцы дома. Пока что полиция никого не задержала. Более подробной информации от властей пока не сообщается.
Не первый случай
Неделю назад, в ночь на прошлый понедельник, в Стокгольме также произошел взрыв в многоквартирном доме. Взрыв был слышен около часа ночи на улице Гюлленштиэрленгатен. По данным шведской полиции, никто не пострадал, однако взрыв был настолько сильный, что разбились окна нескольких домов.
Несколькими часами позже, около трех часов в ночь на 13 января, взрыв произошел и в городе Уппсала. По данным STV, - перед рестораном в центре города. Никто не пострадал.
«Пока что нет причин подозревать терроризм», – сообщил неделю назад начальник шведской полиции Эрик Вюдстранд, отметив, что это был один из самых сильных взрывов, когда-либо происходивших в регионе.