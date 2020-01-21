Кульминация приближается! «Адмирал Беллинсгаузен» прибыл на российскую базу «Беллинсгаузен»

Полная отчужденность, природная стихия, сияющее одиночество – всего этого мы ожидали и немного успели испытать на себе. Но когда по пути с антарктического материка на остров Короля Георга, где должна была смениться команда, на экране радара в рубке появились сразу пять кораблей, мы были в серьезном замешательстве. По слухам, сейчас строятся и в ближайшие годы присоединятся к флотилии судов, курсирующих возле Антарктического полуострова свыше 30 новых судов. В ближайшие годы концепция туризма в Антарктиде значительно изменится. Вероятно, вскоре мы сможем говорить о развитии здесь массового туризма.

Сегодня здесь еще можно наслаждаться фонтанами, которые киты выпускают в воздух, и ярко-белыми снежными горами так, что на горизонте, кроме тебя, нет ни одного человека, ни одного корабля, ни одного самолета.

Впервые за время нашего пребывания в Антарктиде температура опустилась ниже нуля до -2, и мы забеспокоились, не замерзнут ли овощи, сложенные на хранение на корме. Когда незадолго до полуночи показалась российская станция, носящая имя Беллинсгаузена, нашу уравновешенную и веселую команду как будто охватила лихорадка, поскольку появилось нечто, чего мы давно не наблюдали, - мобильная связь! И что с ней делать, когда дома, на родине все еще спят! И все же после того как мы бросили якорь, на мостике теснились моряки, тыкающие в светящиеся экраны. Связь, кстати, раздавали не россияне, а находящаяся по соседству большая китайская база. Сколько стоит это подключение, мы спросить пока не осмелились.

На берегу, на территории российской базы «Беллинсгаузен» и соседней чилийской базы Эдуардо Фрея было так много огней, как если бы мы встали на якорь возле небольшого городка. На горе светилась церковь станции «Беллинсгаузен». Поскольку приближалось воскресенье, мы запланировали на следующее утро после блинов пойти на службу. Здесь же поблизости расположены южнокорейская и уругвайская базы.

Чилийские ВВС также оперируют здесь одной взлетно-посадочной полосой, где обычно приземляется два-три самолета в день, а в более загруженные дни до шести. Многие туристы пытаются избежать перехода через пролив Дрейка и летят из Чили именно сюда, чтобы взойти на судно и сделать кружок в здешних водах.

На следующее утро солнце сияло уже третий день подряд! Первая неделя в густом тумане при низкой облачности, которая будто давила на плечи всей своей серостью, для многих оказалась слегка депрессивной.

База Беллинсгаузена отдыхала от религиозных праздников, прошедших накануне, но нам радушно разрешили посетить православную церковь. Двери здесь не запирают. Чьего вторжения здесь бояться – пингвины к религии довольно равнодушны.