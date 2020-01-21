Кульминация приближается! «Адмирал Беллинсгаузен» прибыл на российскую базу «Беллинсгаузен»

Команда «Адмирала Беллинсгаузена» благополучно достигла одной из больших целей своей экспедиции, к которой среди прочих присоединилась и президент Керсти Кальюлайд.
Полная отчужденность, природная стихия, сияющее одиночество – всего этого мы ожидали и немного успели испытать на себе. Но когда по пути с антарктического материка на остров Короля Георга, где должна была смениться команда, на экране радара в рубке появились сразу пять кораблей, мы были в серьезном замешательстве. По слухам, сейчас строятся и в ближайшие годы присоединятся к флотилии судов, курсирующих возле Антарктического полуострова свыше 30 новых судов. В ближайшие годы концепция туризма в Антарктиде значительно изменится. Вероятно, вскоре мы сможем говорить о развитии здесь массового туризма.
Сегодня здесь еще можно наслаждаться фонтанами, которые киты выпускают в воздух, и ярко-белыми снежными горами так, что на горизонте, кроме тебя, нет ни одного человека, ни одного корабля, ни одного самолета.
Впервые за время нашего пребывания в Антарктиде температура опустилась ниже нуля до -2, и мы забеспокоились, не замерзнут ли овощи, сложенные на хранение на корме. Когда незадолго до полуночи показалась российская станция, носящая имя Беллинсгаузена, нашу уравновешенную и веселую команду как будто охватила лихорадка, поскольку появилось нечто, чего мы давно не наблюдали, - мобильная связь! И что с ней делать, когда дома, на родине все еще спят! И все же после того как мы бросили якорь, на мостике теснились моряки, тыкающие в светящиеся экраны. Связь, кстати, раздавали не россияне, а находящаяся по соседству большая китайская база. Сколько стоит это подключение, мы спросить пока не осмелились.
На берегу, на территории российской базы «Беллинсгаузен» и соседней чилийской базы Эдуардо Фрея было так много огней, как если бы мы встали на якорь возле небольшого городка. На горе светилась церковь станции «Беллинсгаузен». Поскольку приближалось воскресенье, мы запланировали на следующее утро после блинов пойти на службу. Здесь же поблизости расположены южнокорейская и уругвайская базы.
Чилийские ВВС также оперируют здесь одной взлетно-посадочной полосой, где обычно приземляется два-три самолета в день, а в более загруженные дни до шести. Многие туристы пытаются избежать перехода через пролив Дрейка и летят из Чили именно сюда, чтобы взойти на судно и сделать кружок в здешних водах.
На следующее утро солнце сияло уже третий день подряд! Первая неделя в густом тумане при низкой облачности, которая будто давила на плечи всей своей серостью, для многих оказалась слегка депрессивной.
База Беллинсгаузена отдыхала от религиозных праздников, прошедших накануне, но нам радушно разрешили посетить православную церковь. Двери здесь не запирают. Чьего вторжения здесь бояться – пингвины к религии довольно равнодушны.
Высадка на берег, возле старого ржавого причала на резиновой лодке при сильной волне была той еще задачкой, но мы справились. Чилийская база тепло приняла нас, показав свои домики и католическую церковь. Зашла речь и о разбившемся над проливом Дрейка самолете, которым летело много людей с базы. Это было действительно очень грустно, но, увы, это часть здешней суровой реальности. На соседней российской базе «Беллинсгаузен» была открыта почтовая контора, где мы купили открытки и поболтали с дружелюбной продавщицей о погоде и людях. Чилийцы охотно пошли нам навстречу и показали нам бочки с топливом, которые должны были на следующий день притащить к нам на борт.
После антарктического этапа и официальной кульминации экспедиции команду ждет более серьезное усилие – переход на остров Южная Георгия, а оттуда в Уругвай, всего свыше 2500 миль по переменчивому открытому океану, самый долгий и сложный этап. Поскольку ожидается встречный ветер переменных направлений, дополнительное топливо нам весьма пригодится. За его доставку с большой земли мы благодарим посла Марта Тармака и почетного консула Эстонской Республики в Чили Фелипе Эрнста.
После ужина мы дольше обычного сидели в кают-компании с матросами, которые на следующий день должны были нас покинуть. Мы замесили новый хлеб и начали большую уборку судна, чтобы достойно принять следующих матросов. Вахтенные по камбузу соображали, какой пирог испечь новичкам, настроение у всех было действительно хорошим.
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Новые матросы Керсти Кальюлайд, Тимо Пало и Анти Сулавеэ прибыли после перелета из Пунта-Арена на Антарктический полуостров, длившегося два с лишним часа, во второй половине дня 20 января. Взлетная полоса находится прямо за базой. От базы туда 10-15 минут пешком, но чилийцы все равно выслали навстречу нашему президенту автомобиль командира базы с эстонским флагом. Команда выстроилась рядом с аэродромом под большим эстонским триколором, прием был радостным и сердечным.
Рядом с аэродромом обитатели чилийской базы угостили гостей кофе, а Керсти Кальюлайд внесла запись в Гостевую книгу. Более детальное посещение чилийской базы Эдуардо Фрея предстоит 27 января.
Для местных ученых очень важно, чтобы их деятельность была в поле зрения политиков и общественности. В последующие дни Керсти Кальюлайд посетит научные станции нескольких стран. Недавно Антарктический полуостров покинул вице-президент Бразилии – Антарктида становится магнитом для глав государств, поскольку именно здесь изучаются многие климатические проблемы, перед которыми стоит наш мир.